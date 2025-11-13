İlk Göktürk filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk Göktürk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İlk Göktürk filmi ne zaman ve nerede yayımlanacak? İlk Göktürk filminin konusu ne, oyuncuları kim?

İLK GÖKTÜRK FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ünlü yönetmen Alper Çağlar, uzun süredir üzerinde çalıştığı “İlk Göktürk” film serisinin ilk bölümünün 2026 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşacağını açıkladı. Serinin ilk yapımı, “Önsöz” adıyla yayınlanacak ve hikâyenin giriş bölümü niteliğinde olacak.

Çağlar, yapımın 2026’nın ilkbahar aylarında gösterime girmesini planladıklarını belirtti. “İlk Göktürk: Önsöz” filminin ardından, üçleme şeklinde tasarlanan serinin iki devam filmi daha izleyiciyle buluşacak.

Üçlemenin ikinci filmi, “Kürşat İhtilali” dönemini konu alırken; final filmi ise Göktürklerin son dönemine odaklanacak. Tarih, kahramanlık ve kültürel miras temalarını işleyen proje, Türk sinemasında epik bir anlatı tarzı sunmayı hedefliyor.

İLK GÖKTÜRK FİLMİ HANGİ PLATFORMDA YAYIMLANACAK?

Alper Çağlar imzalı “İlk Göktürk”, Warner Bros. Discovery çatısı altındaki HBO Max platformunda izleyiciyle buluşacak. Yapım, HBO’nun “HBO Original” etiketiyle yayımlanacak ilk büyük Türk prodüksiyonu olma özelliğini taşıyor.

Yönetmen Alper Çağlar, bu önemli iş birliğinin Türk yapımlarının uluslararası arenada daha geniş kitlelere ulaşması açısından büyük bir adım olduğunu vurguluyor.

Film, HBO Max’in Türkiye lansmanının ardından platformda Türkçe ve İngilizce altyazı seçenekleriyle izlenebilecek. Bu hamleyle HBO Max, yerli içerik üretiminde güçlü bir adım atarak Türk sinemasını küresel izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

İLK GÖKTÜRK FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Türklerin Çin boyunduruğundan kurtularak bağımsızlıklarını kazandıkları dönemi konu alıyor. Hikâyenin merkezinde, Avarlara hizmet eden usta bir demirci olan Bumin yer alıyor. Yaşadığı büyük ihanetin ardından Bumin, kardeşi İstemi ve akıl hocası Alagar ile birlikte halkını özgürlüğe kavuşturmak için destansı bir isyan başlatıyor.

İLK GÖKTÜRK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yapımın başrollerinde Volkan Keskin, Arif Diren, Esra Kılıç ve Murat Serezli yer alıyor. Filmin geniş kadrosunda ayrıca Gaziza Tanşolpan Tleubay, Sungho Choi, Mert Öcal, Selçuk Gülderen, Burak Koçoğlu, Ehsan Saberi, Tan Altay, Ahmet Aytaç, Efe Öcel, Dulguun Odkhuu, Şira Sahilli, Cansel Elçin ve Hakan Karahan gibi birçok başarılı isim bulunuyor.