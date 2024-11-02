Yayınlanma: 02.11.2024 - 20:13

Güncelleme: 02.11.2024 - 20:13

Mahsun Karaca'nın büyük bir ilgiyle beklenen filmi "İllegal Hayatlar: Meclis," 1 Kasım itibarıyla sinemaseverlerle buluştu. Karaca'nın yönettiği ve başrolünü üstlendiği bu yapım, izleyiciyi sürükleyici bir hikayeye davet ederken, ilgi çekici karakterleri ve etkileyici anlatımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, İllegal Hayatlar: Meclis filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İllegal Hayatlar: Meclis filminde yaş sınırı var mı? İşte, ayrıntılar…

İLLEGAL HAYATLAR: MECLİS FİLMİ KONUSU NE?

Film, yasa dışı işlerine kılıf yaratmak amacıyla kurdukları siyasi partinin beklenmedik bir şekilde meclise girmesiyle siyasetin tam ortasında kalan Mahsun ve arkadaşlarının macerasını konu alıyor. Mahsun, Şahin ve Mehmet, LMKP adıyla kurdukları partinin meclise girmesiyle birlikte kendilerini yeni ve heyecan verici bir dünyanın içinde buluyorlar. Başlangıçta kaçak kumarhane işletmeciliği ile hayatlarına yön veren bu üç arkadaş, bir anda siyasi arenada sürükleyici bir hikayenin kahramanları haline geliyorlar. Meclise taşınan bu sıra dışı yolculuk, komedi ve dram unsurlarıyla dolu, izleyicilere eğlenceli anlar sunuyor.

İLLEGAL HAYATLAR: MECLİS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mahsun Karaca

Şahin Sarsu

Mehmet Kahraman

Mert Doğan

Hamdi Alkan

Ali İhsan Varol

Cem İşçiler

Cenk Çelik

İLLEGAL HAYATLAR: MECLİS FİLMİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?

Sosyal medya ve YouTube platformlarında dikkat çeken paylaşımlarıyla tanınan Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı "İllegal Hayatlar: Meclis" filmi, +18 yaş sınırlaması ile izleyiciye sunuldu. Mahsun Karaca alınan karara ilişkin; “Arkadaşlar filmimiz 18 yaş ve üzeri seyirci için uygun görüldü. Yapacak bi şey yok. Saygı duyuyoruz çünkü duymayıp ne yapacağız. Türkiye’nin ilk +18 alan komedi filmini yapmak da bize nasip oldu böylelikle’’ açıklamasında bulundu.