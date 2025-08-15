İmparatorlar Kulübü (The Emperor's Club) filminin konusu ne? İmparatorlar Kulübü filminin oyuncuları kim?

İmparatorlar Kulübü filminin yönetmen koltuğunda Michael Hoffman oturuyor. Filmin senaristliğini Neil Tolkin üstleniyor. Peki, İmparatorlar Kulübü filminin konusu ne? İmparatorlar Kulübü filminin oyuncuları kim?
İMPARATORLAR KULÜBÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
William Hundert, mesleğine aşık olan son derece idealist ve tutkulu bir profesördür. St. Benedict's Akademi'de eğitmenlik yapan Hundert'ın sınıfına yeni okul döneminin açılmasıyla birlikte yeni öğrenciler gelmiştir. 'The Emperor's Club' isimli geleneksel sınıf yarışması için öğrencilerin son derece sıkı çalışması ve seçilen üç öğrenciden biri olması gerekmektedir. Ancak öğretmenin hayatı sınıfa ünlü bir politikacının oğlu olan Sedgewick Bell isimli öğrencinin gelmesiyle değişecektir.
İMPARATORLAR KULÜBÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kevin Kline
Steven Culp
Embeth Davidtz
Patrick Dempsey
Edward Herrmann
Joel Gretsch
Rob Morrow
Emile Hirsch
Harris Yulin
Paul Dano
Jesse Eisenberg
Rahul Khanna
Rishi Mehta
İMPARATORLAR KULÜBÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İmparatorlar Kulübü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.