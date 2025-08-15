İmparatorlar Kulübü (The Emperor's Club) filminin konusu ne? İmparatorlar Kulübü filminin oyuncuları kim?

İmparatorlar Kulübü filminin yönetmen koltuğunda Michael Hoffman oturuyor. Filmin senaristliğini Neil Tolkin üstleniyor. Peki, İmparatorlar Kulübü filminin konusu ne? İmparatorlar Kulübü filminin oyuncuları kim?

İMPARATORLAR KULÜBÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

William Hundert, mesleğine aşık olan son derece idealist ve tutkulu bir profesördür. St. Benedict's Akademi'de eğitmenlik yapan Hundert'ın sınıfına yeni okul döneminin açılmasıyla birlikte yeni öğrenciler gelmiştir. 'The Emperor's Club' isimli geleneksel sınıf yarışması için öğrencilerin son derece sıkı çalışması ve seçilen üç öğrenciden biri olması gerekmektedir. Ancak öğretmenin hayatı sınıfa ünlü bir politikacının oğlu olan Sedgewick Bell isimli öğrencinin gelmesiyle değişecektir.

İMPARATORLAR KULÜBÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kevin Kline

Steven Culp

Embeth Davidtz

Patrick Dempsey

Edward Herrmann

Joel Gretsch

Rob Morrow

Emile Hirsch

Harris Yulin

Paul Dano

Jesse Eisenberg

Rahul Khanna

Rishi Mehta

İMPARATORLAR KULÜBÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İmparatorlar Kulübü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.