İnatçılar filminin konusu ne, oyuncuları kim? İnatçılar filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 18.05.2023 - 11:38

Güncelleme: 18.05.2023 - 11:38

İnatçılar (Rams), yönetmenliğini ve senaristliğini Grímur Hákonarson'un üstlendiği, 2015 yapımlı bir dram filmidir.

İNATÇILAR FİLMİNİN KONUSU NE?

İzlanda’nın Oscar adayı olan film, 2015 Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış ödülüne layık görülmüştü. Yönetmen Grimur Hakonarson birbirine küs olan iki kardeş üzerinden İzlanda’nın öyküsünü aktarıyor.

İzlanda'nın ücra bir çiftçilik vadisinde, 40 yıldır konuşmamış iki kardeş, onlar için en değerli şeyi, yani koyunlarını kurtarmak için bir araya gelmek zorundadır.

İNATÇILAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sigur?ur Sigurjónsson

Theódór Júlíusson

Charlotte Bøving

İNATÇILAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

İnatçılar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.