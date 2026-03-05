Sanatçı Yılmaz Erdoğan’ın ekrana döndüğü fenomen dizi “İnci Taneleri” ekrana veda ediyor. Peki, İnci Taneleri dizisi final mi yapıyor? İnci Taneleri neden final yapıyor? İnci Taneleri dizisi ne zaman bitecek?

İNCİ TANELERİ KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Edinilen bilgilere göre İnci Taneleri dizisi 51. bölümde final yapacak.

İNCİ TANELERİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin final kararı almasının en önemli nedeni reytinglerdeki düşüş olarak gösteriliyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisi, 51. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Sezona geç başlayan yapım, reytinglerde beklenen başarıyı elde edemediği için final kararı alındı.