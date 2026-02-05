İnci Taneleri dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. A.B.İ dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri dizisinin son bölümünde ne oldu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İşte, ayrıntılar...

İnci Taneleri DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azem’in mutlu bir aile yemeği öncesi ortadan kaybolması herkesi şok eder. Dilber, Cihan, Kasım ve Nergis dört bir koldan, panik ve korku içinde ondan bir iz bulmaya çalışırlar.

Bu sırada Ferda için zaman hızla daralıyordur. Hayatta kalabilmesi için bir an evvel ameliyata girmesi gerekmektedir. Ancak Cihan, yalnızca babasını bulmanın peşindedir. Nehir hastanede tedavi altında, Dilber endişeli bir haldeyken Nergis ve Kasım, Cihan’a Azem’in oğlu olduğunu hatırlatır.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İnci Taneleri dizisinin 46. bölümü 5 Şubat Perşembe akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.