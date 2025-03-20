Yayınlanma: 20.03.2025 - 20:29

Güncelleme: 20.03.2025 - 20:29

İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri’nın başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor. İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü bugün mü? İşte ayrıntılar...

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İnci Taneleri dizisinin 37. bölümü 20 Mart Perşembe Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Azem’in geçmişi Ferda ile karşılaşması konusunda da önünde engel olur. Ferda’ya ulaşacağı kapıyı aralasa da henüz tam anlamıyla ona yaklaşamaz. Cihan ve Nehir, Ferda ile bir an önce karşılaşmak isterler. Bu mesele Nehir ile Azem’in sonunda birbirlerine kavuşmalarını sağlar. Baba kız yıllar sonra tam anlamıyla yan yanadır artık. Cihan, Semi ile yolları ayırdığını düşünür ama bu zannettiği kadar kolay olmayacaktır. Dilber hayatının en mutlu günlerinden birini yaşamaya hazırlanırken Azem için yepyeni ve çok ağır bir sınav daha başlayacaktır.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azem, Ferda’yı bulmak için ona verilen adrese gider ama Ferda’yı bulamaz. Ferda ile karşı karşıya gelmek onun ihtiyacı her neyse çözmek için yardımcı olmak ister. Cihan ve arkadaşları Reyyaz’la ateşkes yaparak yönetimini aldıkları fabrikaya gittiklerinde onları hiç ummadıkları bir sürpriz karşılar. Salacaklar ile Azem’lerin hayatı yine ve hiç olmadığı kadar tehlikeli bir kesişmenin eşiğindedir.