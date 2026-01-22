Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 17:25:00
İnci Taneleri dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İnci Taneleri sezon finalinde ne olmuştu?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İnci Taneleri yeni sezonuyla 29 Ocak Perşembe günü  Kanal D ekranlarında olacak.

İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

15 Mayıs Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin sezon finali bölümüne Nehir, Cihan ve Dilber’le akşam yemeğine hazırlanan Azem’in kaçırılması damga vurdu.

