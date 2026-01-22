Kanal D ekranlarında yayınlanan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İnci Taneleri sezon finalinde ne olmuştu? İşte, ayrıntılar...

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İnci Taneleri yeni sezonuyla 29 Ocak Perşembe günü Kanal D ekranlarında olacak.

İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

15 Mayıs Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin sezon finali bölümüne Nehir, Cihan ve Dilber’le akşam yemeğine hazırlanan Azem’in kaçırılması damga vurdu.