İnek Şaban filminin yönetmen koltuğunda Osman Fahir Seden oturuyor. Senaristliğini ise Berrin Giz üstleniyor. Peki, İnek Şaban filminin konusu ne? İnek Şaban filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

İNEK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

İnek Şaban, kendisine benzeyen bir kalecinin yerine geçen genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Başarılı bir kaleci olan takımının göz bebeği konumundadır. Takım, Bülent sayesinde birçok başarı elde etmiştir. Ancak bir gün Bülent’in Amerika’ya kaçması tüm dengelerin değişmesine neden olur. Bülent yerine koyabilecekleri birini arayan takım yöneticileri, bir gecekondu mahallesinde yaşayan ve Bülent’e tıpa tıp benzeyen karpuzcu Şaban’ı bulurlar. Bu benzerlikten yararlanmaya karar veren takım yöneticileri, Şaban’ın takıma kaleci olarak alır. Artık bir file bekçisi olan Şaban’ın hayatı, üne kavuşmasıyla bambaşka bir hal alır.

İNEK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Defne Yalnız

Dinçer Çekmez

İNEK ŞABAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

İnek Şaban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.