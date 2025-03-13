Balkondaki Kadınlar filminin konusu ne? Balkondaki Kadınlar filminin oyuncuları kim?
Balkondaki Kadınlar (The Balconettes) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Balkondaki Kadınlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Balkondaki Kadınlar filminin konusu ne? Balkondaki Kadınlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Balkondaki Kadınlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Noémie Merlant üstleniyor. Peki, Balkondaki Kadınlar filminin konusu ne? Balkondaki Kadınlar filminin oyuncuları kim?
BALKONDAKİ KADINLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Marsilya'da geçen, sıcak bir yaz gününde, komşularını gözleyen üç ev arkadaşının hikayesini anlatıyor. Bir gece, sıcak hava dalgasının etkisiyle yaşanan olaylar, beklenmedik ve kanlı bir intikam hikayesine dönüşüyor. Film, feminist bir bakış açısıyla tabuları yıkarken, aynı zamanda izleyiciye cesur ve karanlık bir masal sunuyor.
BALKONDAKİ KADINLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Souheila Yacoub
Sanda Codreanu
Noémie Merlant
BALKONDAKİ KADINLAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Balkondaki Kadınlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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