Yayınlanma: 13.03.2025 - 18:07

Güncelleme: 13.03.2025 - 18:07

Superman 2 filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner ve Richard Lester oturuyor. Filmin senaristliğini Mario Puzo, David Newman, Leslie Newman, Jerry Siegel ve Joe Shuster üstleniyor. Peki, Superman 2 filminin konusu ne? Superman 2 filminin oyuncuları kim?

SUPERMAN 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Zod, Ursa ve Non adında 3 uzaylı cani, Krypton'da yargılanmış ve uzun yıllar başka bir boyuta hapsedilmişlerdi. Sevgilisi gazeteci Lois Lane'in rehin alındığı bir olaya müdahale eden Superman, teröristlerin ele geçirdiği nükleer bir roketi, patlamadan saniyeler önce uzaya gönderir. Ancak uzaydaki bu patlama şans eseri Zod ve adamlarını uyandırıp bizim boyutumuza getirir.

SUPERMAN 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gene Hackman

Christopher Reeve

Net Beatty

Jackie Cooper

Margot Kidder

Sarah Douglas

Marc McClure

Valerie Perrine

E.G. Marshall

Clifton James

Susannah York

Jack O'halloran

Leueen Willoughby

Robin Pappas

Richard LeParmentier

SUPERMAN 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Superman 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.