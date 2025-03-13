Superman 2 filminin konusu ne? Superman 2 filminin oyuncuları kim?
Superman 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Superman 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Superman 2 filminin konusu ne? Superman 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Superman 2 filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner ve Richard Lester oturuyor. Filmin senaristliğini Mario Puzo, David Newman, Leslie Newman, Jerry Siegel ve Joe Shuster üstleniyor. Peki, Superman 2 filminin konusu ne? Superman 2 filminin oyuncuları kim?
SUPERMAN 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Zod, Ursa ve Non adında 3 uzaylı cani, Krypton'da yargılanmış ve uzun yıllar başka bir boyuta hapsedilmişlerdi. Sevgilisi gazeteci Lois Lane'in rehin alındığı bir olaya müdahale eden Superman, teröristlerin ele geçirdiği nükleer bir roketi, patlamadan saniyeler önce uzaya gönderir. Ancak uzaydaki bu patlama şans eseri Zod ve adamlarını uyandırıp bizim boyutumuza getirir.
SUPERMAN 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gene Hackman
Christopher Reeve
Net Beatty
Jackie Cooper
Margot Kidder
Sarah Douglas
Marc McClure
Valerie Perrine
E.G. Marshall
Clifton James
Susannah York
Jack O'halloran
Leueen Willoughby
Robin Pappas
Richard LeParmentier
SUPERMAN 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Superman 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Son kabadayı' olarak biliyordu: Koğuşunda ölü bulundu
- 'Canından bezdirdiler, istifa etmek zorunda kaldı'
- İmamoğlu farkı açıyor!
- Nereden çıktı bu ‘kurucu önder’ lafı?
- İsrail Şam'ı vurdu!
- MSB'den açıklama geldi!
- 'Seçim yaklaştığında anketler bu şekilde olursa...'
- İmamoğlu’nun şansı
- Özgür Özel'den MHP'ye yanıt!
- AKP'li başkanın eşine ‘kritik’ atama