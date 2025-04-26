Yayınlanma: 26.04.2025 - 17:16

Güncelleme: 26.04.2025 - 17:27

Takımada filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Joanna Hogg üstleniyor. Peki, Takımada filminin konusu ne? Takımada filminin oyuncuları kim?

TAKIMADA FİLMİNİN KONUSU NE?

Edward, insani yardım çalışanı olarak bir yıllığına Afrika’ya gitmeye karar verir. Bu durum üzerine annesi Patricia ve kız kardeşi Cynthia, Edward’a veda etmek için tüm aileyi İngiltere kıyısındaki bir adada toplar. Ancak Edward’ın babasının geç kalması, aile bireylerinin sakladıkları öfke, kıskançlık gibi duyguların gün yüzüne çıkmasına neden olur.

TAKIMADA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hiddleston

Kate Fahy

Lydia Leonard

Christopher Baker

Amy Lloyd

Andrew Lawson

Mike Pender

TAKIMADA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Takımada filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.