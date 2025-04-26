Takımada filminin konusu ne? Takımada filminin oyuncuları kim?
Takımada (Archipelago) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Takımada filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Takımada filminin konusu ne? Takımada filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Takımada filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Joanna Hogg üstleniyor. Peki, Takımada filminin konusu ne? Takımada filminin oyuncuları kim?
TAKIMADA FİLMİNİN KONUSU NE?
Edward, insani yardım çalışanı olarak bir yıllığına Afrika’ya gitmeye karar verir. Bu durum üzerine annesi Patricia ve kız kardeşi Cynthia, Edward’a veda etmek için tüm aileyi İngiltere kıyısındaki bir adada toplar. Ancak Edward’ın babasının geç kalması, aile bireylerinin sakladıkları öfke, kıskançlık gibi duyguların gün yüzüne çıkmasına neden olur.
TAKIMADA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Hiddleston
Kate Fahy
Lydia Leonard
Christopher Baker
Amy Lloyd
Andrew Lawson
Mike Pender
TAKIMADA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Takımada filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Savcının gönderdiği yazılarda var bu...'
- Japon deprem uzmanından korkutan açıklama
- 'Sizde hiç mi insanlıktan eser kalmadı?'
- Silivri'de İmamoğlu ile görüşecek
- Bahçeli işareti çaktı, İBB toptan ‘içeri’?
- 'Böyle bir açıklamam yoktur'
- MetroPOLL'den kritik 'ekonomi' anketi
- AYM iptal ediyor, iktidar teklif üzerine teklif sunuyor
- Miting biter bitmez Özel'i hedef aldı!
- 'Aklıma gelen 4 kalem işinizi paylaşıyorum...'