Constantine filminin konusu ne? Constantine filminin oyuncuları kim?
Constantine filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Constantine filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Constantine filminin konusu ne? Constantine filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Constantine filminin yönetmen koltuğunda Francis Lawrence oturuyor. Filmin senaristliğini Kevin Brodbi, Frank Cappell, Alan Moor, Jamie Delano ve Garth Ennis üstleniyor. Peki, Constantine filminin konusu ne? Constantine filminin oyuncuları kim?
CONSTANTINE FİLMİNİN KONUSU NE?
Başrolünde Keanu Reeves'ın oynadığı film, cehennem ve gerçek dünya, iblisler, melekler ve şeytan arasında gidip gelen konusuyla taşıdığı fantastik öğelerinin yanı sıra aksiyon ve gerilim öğelerini de içinde barındırmaktadır.
Keanu Reeves'ın canlandırdığı karakter olan ve filme de adını veren John Constantine özel bazı yeteneklere sahiptir. Bu yetenekler sayesinde dünyada dolaşan melez melek ve iblisleri tanıyabilmektedir ve bir gün yolu ölen ikiz kız kardeşinin intiharına bir türlü ikna olmayan dedektif Angela Dodson'la (Rachel Weisz) kesişir. Bundan sonra olaylar Isabel Dodson'ın ölümünün izinden cehennem ve gerçek dünya arasında gelişir.
Constantine yaşamı ve ölümü sürekli hafife alır, umursamazdır ve dolayısıyla cesurdur. Şeytan, çok fazla sigara içtiği için 1-2 ay ömrü kalan Constantine'in ölmesini beklemektedir. John, son sahnelere doğru hem Angela hem de intihar eden kız kardeşi İsabel'in cennete gitmesi karşılığında bileklerini keserek intihar eder ve hayatından vazgeçer. Böylelikle film içerisinde bahsedilen 'Fedakarlık' gerçekleşmiş olur ve John yine film içerisinde belirtildiği üzere 'Yaratıcı' tarafından bağışlanır ve cennete alınırken şeytan buna dayanamaz ve Constantine'nin ciğerlerini iyileştirir. John'a dünyada bir şans daha tanınmış olup cennet için tekrar çalışmak zorunda bırakılır ve bahsedilen dengeyi korumaya devam eder.
CONSTANTINE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Keanu Reeves - John Constantine
Rachel Weisz - Angela Dodson
Isabel Dodson
Shia LaBeouf - Chas Kramer
Djimon Hounsou - Papa Midnite
Max Baker - Beeman
Pruitt Taylor Vince - Father Hennessy
Gavin Rossdale - Balthazar
Tilda Swinton - Gabriel
Peter Stormare - Lucifer
Jesse Ramirez - Scavenger
Jose Zuniga - Det. Weiss
Francis Guinan - Father Garret
Larry Cedar - Vermin Man
Michelle Monaghan - Ellie
CONSTANTINE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Constantine filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.
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