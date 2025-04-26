Yayınlanma: 26.04.2025 - 19:06

Güncelleme: 26.04.2025 - 19:06

Constantine filminin yönetmen koltuğunda Francis Lawrence oturuyor. Filmin senaristliğini Kevin Brodbi, Frank Cappell, Alan Moor, Jamie Delano ve Garth Ennis üstleniyor. Peki, Constantine filminin konusu ne? Constantine filminin oyuncuları kim?

CONSTANTINE FİLMİNİN KONUSU NE?

Başrolünde Keanu Reeves'ın oynadığı film, cehennem ve gerçek dünya, iblisler, melekler ve şeytan arasında gidip gelen konusuyla taşıdığı fantastik öğelerinin yanı sıra aksiyon ve gerilim öğelerini de içinde barındırmaktadır.

Keanu Reeves'ın canlandırdığı karakter olan ve filme de adını veren John Constantine özel bazı yeteneklere sahiptir. Bu yetenekler sayesinde dünyada dolaşan melez melek ve iblisleri tanıyabilmektedir ve bir gün yolu ölen ikiz kız kardeşinin intiharına bir türlü ikna olmayan dedektif Angela Dodson'la (Rachel Weisz) kesişir. Bundan sonra olaylar Isabel Dodson'ın ölümünün izinden cehennem ve gerçek dünya arasında gelişir.

Constantine yaşamı ve ölümü sürekli hafife alır, umursamazdır ve dolayısıyla cesurdur. Şeytan, çok fazla sigara içtiği için 1-2 ay ömrü kalan Constantine'in ölmesini beklemektedir. John, son sahnelere doğru hem Angela hem de intihar eden kız kardeşi İsabel'in cennete gitmesi karşılığında bileklerini keserek intihar eder ve hayatından vazgeçer. Böylelikle film içerisinde bahsedilen 'Fedakarlık' gerçekleşmiş olur ve John yine film içerisinde belirtildiği üzere 'Yaratıcı' tarafından bağışlanır ve cennete alınırken şeytan buna dayanamaz ve Constantine'nin ciğerlerini iyileştirir. John'a dünyada bir şans daha tanınmış olup cennet için tekrar çalışmak zorunda bırakılır ve bahsedilen dengeyi korumaya devam eder.

CONSTANTINE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keanu Reeves - John Constantine

Rachel Weisz - Angela Dodson

Isabel Dodson

Shia LaBeouf - Chas Kramer

Djimon Hounsou - Papa Midnite

Max Baker - Beeman

Pruitt Taylor Vince - Father Hennessy

Gavin Rossdale - Balthazar

Tilda Swinton - Gabriel

Peter Stormare - Lucifer

Jesse Ramirez - Scavenger

Jose Zuniga - Det. Weiss

Francis Guinan - Father Garret

Larry Cedar - Vermin Man

Michelle Monaghan - Ellie

CONSTANTINE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Constantine filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.