İstila Altında (Captive State) filminin konusu ne? İstila Altında filminin oyuncuları kim?

İstila Altında filminin yönetmen koltuğunda Rupert Wyatt oturuyor. Filmin senaristliğini Rupert Wyatt, Erica Beeney üstleniyor. Peki, İstila Altında filminin konusu ne? İstila Altında filminin oyuncuları kim?

İSTİLA ALTINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Bölgelerini dünyadışı bir güç tarafından işgal edilişini ardından geçen 10 yılından sonra gezegenlerini geri almak için mücadele veren cesur insanları konu alıyor. Muhalifler ve işbirlikçiler arasındaki derin çizgide, Chicago parçalanıyor. Geriye yalnızca korku ve gerilim dolu bir mücadele kalıyor.

İSTİLA ALTINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vera Farmiga

John Goodman

Madeline Brewer

Machine Gun Kelly

Alan Ruck

Kiki Layne

D.B. Sweeney

Ben Daniels

Ashton Sanders

İSTİLA ALTINDA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

İstila Altında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.