Cumhuriyet Gazetesi Logo
IT: Welcome to Derry dizisinin konusu ne? IT: Welcome to Derry dizisinin oyuncuları kim?

IT: Welcome to Derry dizisinin konusu ne? IT: Welcome to Derry dizisinin oyuncuları kim?

26.09.2025 22:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
IT: Welcome to Derry dizisinin konusu ne? IT: Welcome to Derry dizisinin oyuncuları kim?

IT: Welcome to Derry dizisi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. IT: Welcome to Derry dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, IT: Welcome to Derry dizisinin konusu ne? IT: Welcome to Derry dizisinin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

IT: Welcome to Derry dizisinin yönetmen koltuğunda Andy Muschietti oturuyor. Peki, IT: Welcome to Derry dizisinin konusu ne? IT: Welcome to Derry dizisinin oyuncuları kim?

IT: WELCOME TO DERRY DİZİSİNİN KONUSU NE?

 

Stephen King'in IT evreninde geçen "IT: Welcome to Derry", King'in "IT" romanına dayanıyor ve Andy Muschietti'nin IT (2017) ve IT Chapter Two (2019) adlı uzun metrajlı filmlerde oluşturduğu vizyonu genişletiyor.

 

 

 

IT: WELCOME TO DERRY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Taylour Paige

Jovan Adepo

 

Chris Chalk

 

James Remar

 

Stephen Rider

 

Madeleine Stowe

 

Rudy Mancuso

 

Bill Skarsgård

Kimberly Guerrero

 

Peter Outerbridge

 

Shane Marriott

 

Chad Rook

 

Morningstar Angeline Wilson

 

IT: WELCOME TO DERRY DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

IT: Welcome to Derry dizisi 26 Ekim'de HBO MAX ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

İlgili Konular: #konusu nedir? #Stephen King