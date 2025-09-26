IT: Welcome to Derry dizisinin yönetmen koltuğunda Andy Muschietti oturuyor. Peki, IT: Welcome to Derry dizisinin konusu ne? IT: Welcome to Derry dizisinin oyuncuları kim?
IT: WELCOME TO DERRY DİZİSİNİN KONUSU NE?
Stephen King'in IT evreninde geçen "IT: Welcome to Derry", King'in "IT" romanına dayanıyor ve Andy Muschietti'nin IT (2017) ve IT Chapter Two (2019) adlı uzun metrajlı filmlerde oluşturduğu vizyonu genişletiyor.
IT: WELCOME TO DERRY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Taylour Paige
Jovan Adepo
Chris Chalk
James Remar
Stephen Rider
Madeleine Stowe
Rudy Mancuso
Bill Skarsgård
Kimberly Guerrero
Peter Outerbridge
Shane Marriott
Chad Rook
Morningstar Angeline Wilson
IT: WELCOME TO DERRY DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
IT: Welcome to Derry dizisi 26 Ekim'de HBO MAX ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.