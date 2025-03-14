Yayınlanma: 14.03.2025 - 18:49

Güncelleme: 14.03.2025 - 18:52

Jack Ryan: Gölge Ajan filminin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturuyor. Filmin senaristliğini Adam Cozad, David Koepp, Anthony Peckham üstleniyor. Peki, Jack Ryan: Gölge Ajan filminin konusu ne? Jack Ryan: Gölge Ajan filminin oyuncuları kim?

GÖLGE AJAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazarı Tom Clancy’nin popüler karakteri Jack Ryan’ın Wall Street’te finansal analiz olarak çalışırken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine) global finansal terörizmi araştırmak çin CIA (Kevin Costner) tarafından işe alınır. Amerikan ekonomisini batıracak bir komplo açığa çıkınca Jack, bilgisayar monitörünün başından kalkıp, kompolonun ardındaki Rus işadamının (Kenneth Branagh )karşısına çıkmak için Moskova’ya gitmek zorunda kalır.

GÖLGE AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keira Knightley

Chris Pine

Kevin Costner

Kenneth Branagh

Colm Feore

Nonso Anozie

Karen David

Gemma Chan

David Paymer

Julisita Salcedo

Ancuta Breaban

Lee Nicholas Harris

Lee Asquith-Coe

Peter Andersson

Matt Rippy

Deborah Rosan

Hannah Taylor Gordon

Montego Glover

Nichola Fynn

Aleksandar Aleksiev

Jim Gunter

Alec Utgoff

Tom Swacha

Georg Nikoloff

GÖLGE AJAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Jack Ryan: Gölge Ajan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.