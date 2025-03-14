Jack Ryan: Gölge Ajan filminin konusu ne? Jack Ryan: Gölge Ajan filminin oyuncuları kim?
Jack Ryan: Gölge Ajan (Jack Ryan: Shadow Recruit) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Jack Ryan: Gölge Ajan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Jack Ryan: Gölge Ajan filminin konusu ne? Jack Ryan: Gölge Ajan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Jack Ryan: Gölge Ajan filminin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturuyor. Filmin senaristliğini Adam Cozad, David Koepp, Anthony Peckham üstleniyor. Peki, Jack Ryan: Gölge Ajan filminin konusu ne? Jack Ryan: Gölge Ajan filminin oyuncuları kim?
GÖLGE AJAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazarı Tom Clancy’nin popüler karakteri Jack Ryan’ın Wall Street’te finansal analiz olarak çalışırken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine) global finansal terörizmi araştırmak çin CIA (Kevin Costner) tarafından işe alınır. Amerikan ekonomisini batıracak bir komplo açığa çıkınca Jack, bilgisayar monitörünün başından kalkıp, kompolonun ardındaki Rus işadamının (Kenneth Branagh )karşısına çıkmak için Moskova’ya gitmek zorunda kalır.
GÖLGE AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Keira Knightley
Chris Pine
Kevin Costner
Kenneth Branagh
Colm Feore
Nonso Anozie
Karen David
Gemma Chan
David Paymer
Julisita Salcedo
Ancuta Breaban
Lee Nicholas Harris
Lee Asquith-Coe
Peter Andersson
Matt Rippy
Deborah Rosan
Hannah Taylor Gordon
Montego Glover
Nichola Fynn
Aleksandar Aleksiev
Jim Gunter
Alec Utgoff
Tom Swacha
Georg Nikoloff
GÖLGE AJAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Jack Ryan: Gölge Ajan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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