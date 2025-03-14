Bıçağın İki Yüzü filminin konusu ne? Bıçağın İki Yüzü filminin oyuncuları kim?
Bıçağın İki Yüzü (Blade) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bıçağın İki Yüzü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bıçağın İki Yüzü filminin konusu ne? Bıçağın İki Yüzü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bıçağın İki Yüzü filminin yönetmen koltuğunda Stephen Norrington oturuyor. Filmin senaristliğini David S. Goyer üstleniyor. Peki, Bıçağın İki Yüzü filminin konusu ne? Bıçağın İki Yüzü filminin oyuncuları kim?
BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Vampirler her geçen gün çoğalmaktadır ve insnlara saldırmaktadır. yine bir gün olağan saldırılarında hamile bir bayana saldırılar. saldırı sonucu kadın ölür ama çocuğu dünyaya gelir. yarı insan yarı vampir olan bu çocuk ilerde tüm vampirlere savaş açacak bir süper kahraman olacaktır. Yarı insan olmasından olayı güneş ışığından etkilenmeyen blade tüm vampirlerin korkulu rüyası olacaktır.
BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Udo Kier
Wesley Snipes
Kris Kristofferson
Donal Logue
Traci Lords
Stephen Dorff
Sanaa Lathan
Arly Jover
N'Bushe Wright
Tim Guinee
Levan Uchaneishvili
Shannon Lee
Carmen Thomas
Eric Edwards
Donna Wong
Kenny Johnson
Kevin Patrick Walls
Andray Johnson
Sidney S. Liufau
Judson Earney Scott
Clint Curtis
Keith Leon Williams
BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bıçağın İki Yüzü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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