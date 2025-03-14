Yayınlanma: 14.03.2025 - 18:20

Güncelleme: 14.03.2025 - 18:20

Bıçağın İki Yüzü filminin yönetmen koltuğunda Stephen Norrington oturuyor. Filmin senaristliğini David S. Goyer üstleniyor. Peki, Bıçağın İki Yüzü filminin konusu ne? Bıçağın İki Yüzü filminin oyuncuları kim?

BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Vampirler her geçen gün çoğalmaktadır ve insnlara saldırmaktadır. yine bir gün olağan saldırılarında hamile bir bayana saldırılar. saldırı sonucu kadın ölür ama çocuğu dünyaya gelir. yarı insan yarı vampir olan bu çocuk ilerde tüm vampirlere savaş açacak bir süper kahraman olacaktır. Yarı insan olmasından olayı güneş ışığından etkilenmeyen blade tüm vampirlerin korkulu rüyası olacaktır.

BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Udo Kier

Wesley Snipes

Kris Kristofferson

Donal Logue

Traci Lords

Stephen Dorff

Sanaa Lathan

Arly Jover

N'Bushe Wright

Tim Guinee

Levan Uchaneishvili

Shannon Lee

Carmen Thomas

Eric Edwards

Donna Wong

Kenny Johnson

Kevin Patrick Walls

Andray Johnson

Sidney S. Liufau

Judson Earney Scott

Clint Curtis

Keith Leon Williams

BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bıçağın İki Yüzü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.