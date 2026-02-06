John Wick 3: Parabellum filminin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Filmin senaristliğini Derek Kolstad üstleniyor. Peki, John Wick 3: Parabellum filminin konusu ne? John Wick 3: Parabellum filminin oyuncuları kim?

JOHN WICK 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

John Wick iki sebepten dolayı kaçak: 14 milyon dolarlık açık bir kontrat yüzünden herkes peşinde ve Continental Hotel sınırları içinde Yüksek Şura üyesi ve açık kontratı açan kişiyi öldürdü. Bu koşullar altında John çoktan infaz edilmeliydi. Fakat Continental’in yöneticisi Winston ona kaçıp kaybolması için bir saat zaman verdi. Continental üyeliği kaldırıldı. Her türlü hizmeti alması yasaklandı. Diğer üyelerle iletişimi kesildi. John, New York’tan çıkmak ve hayatta kalmak için hizmet sektörünü kullanacak, bunları yaparken de dövüşüp öldürerek yoluna devam edecektir.

JOHN WICK 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keanu Reeves

Ian McShane

Halle Berry

Laurence Fishburne

Anjelica Huston

Asia Kate Dillon

Jason Mantzoukas

Lance Reddick

Mark Dacascos

JOHN WICK 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

John Wick 3: Parabellum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.