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Jumanji: Vahşi Orman filminin konusu ne? Jumanji: Vahşi Orman filminin oyuncuları kim?

Jumanji: Vahşi Orman filminin konusu ne? Jumanji: Vahşi Orman filminin oyuncuları kim?

16.06.2026 13:49:00
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Haber Merkezi
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Jumanji: Vahşi Orman filminin konusu ne? Jumanji: Vahşi Orman filminin oyuncuları kim?

Jumanji: Vahşi Orman 8Jumanji: Welcome to the Jungle) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Jumanji: Vahşi Orman filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Jumanji: Vahşi Orman filminin konusu ne? Jumanji: Vahşi Orman filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Jumanji: Vahşi Orman filminin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan oturuyor. Filmin senaristliğini Jeff Pinkner üstleniyor. Peki, Jumanji: Vahşi Orman filminin konusu ne? Jumanji: Vahşi Orman filminin oyuncuları kim? 

JUMANJI: VAHŞİ ORMAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji'nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji'nin içinde kalacaklardır.

JUMANJI: VAHŞİ ORMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bobby Cannavale

Rhys Darby

Nick Jonas

Alex Wolff

Dwayne Johnson

Karen Gillan

Kevin Hart

Jack Black

Marin Hinkle

Tim Matheson

JUMANJI: VAHŞİ ORMAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Jumanji: Vahşi Orman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.

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