Jumanji: Vahşi Orman filminin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan oturuyor. Filmin senaristliğini Jeff Pinkner üstleniyor. Peki, Jumanji: Vahşi Orman filminin konusu ne? Jumanji: Vahşi Orman filminin oyuncuları kim?

JUMANJI: VAHŞİ ORMAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji'nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji'nin içinde kalacaklardır.

JUMANJI: VAHŞİ ORMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bobby Cannavale

Rhys Darby

Nick Jonas

Alex Wolff

Dwayne Johnson

Karen Gillan

Kevin Hart

Jack Black

Marin Hinkle

Tim Matheson

JUMANJI: VAHŞİ ORMAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Jumanji: Vahşi Orman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.