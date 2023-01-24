K-19: Tehlikeli Saatler filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 12:38

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 12:38

K-19: Tehlikeli Saatler (K-19: The Widowmaker), yönetmenliğini Kathryn Bigelow'un, senaristliğini Christopher Kyle ve Louis Nowra'nın üstlendiği, 2002 yapımlı bir gerilim/savaş filmidir.

K-19: TEHLİKELİ SAATLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Rusya'nın ilk nükleer denizaltısı ilk yolculuğunda arızalanınca, mürettebat gemiyi kurtarmak ve bir nükleer felaketi önlemek için yarışmak zorunda kalır.

K-19: TEHLİKELİ SAATLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Harrison Ford

Liam Neeson

Peter Sarsgaard

K-19: TEHLIKELI SAATLER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

K-19: Tehlikeli Saatler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.