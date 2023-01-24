K-19: Tehlikeli Saatler filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2002 yılında vizyona giren Sakar Şakir filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, K-19: Tehlikeli Saatler filminin konusu ne? K-19: Tehlikeli Saatler filminin oyuncuları kim? K-19: Tehlikeli Saatler filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 12:38
K-19: Tehlikeli Saatler filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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K-19: Tehlikeli Saatler (K-19: The Widowmaker), yönetmenliğini Kathryn Bigelow'un, senaristliğini Christopher Kyle ve Louis Nowra'nın üstlendiği, 2002 yapımlı bir gerilim/savaş filmidir.

K-19: TEHLİKELİ SAATLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Rusya'nın ilk nükleer denizaltısı ilk yolculuğunda arızalanınca, mürettebat gemiyi kurtarmak ve bir nükleer felaketi önlemek için yarışmak zorunda kalır.

K-19: TEHLİKELİ SAATLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Harrison Ford

Liam Neeson

Peter Sarsgaard

K-19: TEHLIKELI SAATLER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

K-19: Tehlikeli Saatler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.


Film savaş filmi yabancı film

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