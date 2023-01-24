Taşıyıcı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Taşıyıcı filmi nerede çekildi?

2002 yılında vizyona giren Taşıyıcı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Taşıyıcı filminin konusu ne? Taşıyıcı filminin oyuncuları kim? Taşıyıcı filmi nerede çekildi? Taşıyıcı filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:00
Taşıyıcı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Taşıyıcı filmi nerede çekildi?
Abone Ol google-news

Taşıyıcı (The Transporter), yönetmenliğini Corey Yuen, senaristliğini Robert Mark Kamen ve Luc Besson'un üstlendiği, 2022 yapımlı bir aksiyon filmidir.

TAŞIYICI FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski bir asker olan Frank Martin başarılı bir dövüşçü ve savaşçıdır. Fakat artık işi o taraflarda yoktur, daha sakin bir işte çalışmaktadır ve arkadaşı olan Fransız komisere de hayatıyla ilgili bazı yalanlar söylemektedir. Kendisi bir taşıyıcıdır.

TAŞIYICI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Shu Qi

Matt Schulze

François Berléand

Taşıyıcı filmi nerede çekildi?

Filmin çekimleri Fransa'da gerçekleştirilmiştir.

TAŞIYICI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Taşıyıcı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.


Film Aksiyon Filmi yabancı film

İlgili Haberler

Sakar Şakir filminin konusu ne, oyuncuları kim? Sakar Şakir filmi nerede çekildi?

Sakar Şakir filminin konusu ne, oyuncuları kim? Sakar Şakir filmi nerede çekildi?
TV yayın akışı 24 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 24 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Berat Efe Parlar kimdir? Berat Efe Parlar hangi filmlerde oynadı?

Berat Efe Parlar kimdir? Berat Efe Parlar hangi filmlerde oynadı?

En Çok Okunan Haberler