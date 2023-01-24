Taşıyıcı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Taşıyıcı filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 09:00

Taşıyıcı (The Transporter), yönetmenliğini Corey Yuen, senaristliğini Robert Mark Kamen ve Luc Besson'un üstlendiği, 2022 yapımlı bir aksiyon filmidir.

TAŞIYICI FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski bir asker olan Frank Martin başarılı bir dövüşçü ve savaşçıdır. Fakat artık işi o taraflarda yoktur, daha sakin bir işte çalışmaktadır ve arkadaşı olan Fransız komisere de hayatıyla ilgili bazı yalanlar söylemektedir. Kendisi bir taşıyıcıdır.

TAŞIYICI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Shu Qi

Matt Schulze

François Berléand

Taşıyıcı filmi nerede çekildi?

Filmin çekimleri Fransa'da gerçekleştirilmiştir.

TAŞIYICI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Taşıyıcı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.