Son Mohikan filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1992 yılında vizyona giren Son Mohikan filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Son Mohikan filminin konusu ne? Son Mohikan filminin oyuncuları kim? Son Mohikan filminin IMDb puanı kaç?
Son Mohikan (The Last of the Mohicans), yönetmenliğini üstlenen Michael Mann'in, senaristliğinde Christopher Crowe'la birlikte çalıştığı, 1992 yapımlı bir macera/savaş filmidir.
SON MOHIKAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Sınırda yaşayan çetin biri olan Şahingöz, Munro kardeşleri Huronların tuzağından kurtardığında kendini İngilizler ve Fransızlar arasında süren savaşın ortasında bulur.
SON MOHIKAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Daniel Day-Lewis
Madeleine Stowe
Jodhi May
SON MOHIKAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Son Mohikan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.
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