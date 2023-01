Son Mohikan filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 09:00

Son Mohikan (The Last of the Mohicans), yönetmenliğini üstlenen Michael Mann'in, senaristliğinde Christopher Crowe'la birlikte çalıştığı, 1992 yapımlı bir macera/savaş filmidir.

SON MOHIKAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Sınırda yaşayan çetin biri olan Şahingöz, Munro kardeşleri Huronların tuzağından kurtardığında kendini İngilizler ve Fransızlar arasında süren savaşın ortasında bulur.

SON MOHIKAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Daniel Day-Lewis

Madeleine Stowe

Jodhi May

SON MOHIKAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Son Mohikan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.