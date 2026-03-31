Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.03.2026 11:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kaçış Oyunu filminin konusu ne? Kaçış Oyunu filminin oyuncuları kim?

Kaçış Oyunu (Play Or Die) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kaçış Oyunu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kaçış Oyunu filminin konusu ne? Kaçış Oyunu filminin oyuncuları kim?

Kaçış Oyunu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jacques Kluger üstleniyor. Peki, Kaçış Oyunu filminin konusu ne? Kaçış Oyunu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KAÇIŞ OYUNU FİLMİNİN KONUSU NE?

Paranoia, kaçış oyunlarının en gerçekçisidir ve oyunun iki kuralı vardır. Birinci kural: Hiçbir şey gerçek değil. İkinci kural: Aranızdan bir kişi bu gece ölecek. İşte bu oyunu oynamaya başlayan oyun tutkunları Chloe ve Lucas, çok geçmeden oyunun zanneticklerinden çok daha büyük olduğunu ve aralarından birinin öleceğini anlarlar.

KAÇIŞ OYUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Roxane Mesquida

Charley Palmer Rothwell

Thomas Mustin

Marie Zabukovec

Hippolyte de Poucques

Daphné Huynh

Koah Edwards

Caroline Donnelly

KAÇIŞ OYUNU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaçış Oyunu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yabancı film #televizyonda ne var?