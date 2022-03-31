Sedef Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte oynadığı diziler ve filmler

31 Mart 2022 Perşembe, 11:52

Türk tiyatrosunun kült isimlerinden Yıldız Kenter ile 150'den fazla oyunda genç yaşta beraber oynamaya şansı yakalayan Sedef Şahin, verdiği bir röportajda, "Yıldız Hoca ilk kez bir odition yapmaya karar vermiş ve ilan yayınlamışlar. İlanda da "İki kişilik oyun için Yıldız Kenter karşısında oynayacak partner arıyor" diyor. Ben de ilanı görüp başvuruda bulundum. 17 yaşındaydım, oyuna girme ihtimalim çok yok ama Yıldız Kenter'in karşısında bir görün, seçmelere katıl bakalım dedim kendime. Sonra 148 kişilik bir seçmenin içinden Yıldız Hoca benimle oynamaya karar verdi ve 3 sezon, 150 oyun oynadık. Yıldız Hoca sahnede de bana o kadar destek oldu, benim önümü o kadar açtı ki... Rüya gibi bir tecrübeydi, hakikaten bir daha olmayacak bir şanstı" diye konuştu.

SEDEF ŞAHİN'İN HAYAT HİKAYESİ

14 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı.

Çeşitli reklam filmleri, tanıtım katalogları ve dizilerde rol aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2003 yılında 'Patron Kim?' adlı dizide konuk oyuncu olarak yaşadı.

2005 yılında 'Belalı Baldız' dizisinde oynadığı 'Yeşim' karakteriyle dikkat çekti.

LC Waikiki ve Beymen kataloglarında modellik yaptı.

2007-2008 yıllarında 'Sevgili Dünürüm' dizisinde 'Mine' karakterini canlandırdı.

2010 yılında Yıldız Kenter ile birlikte 'Kraliçe Lear' tiyatro oyununda sahne aldı.

2011-2012 yıllarında başrollerinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı 'Adını Feriha Koydum' dizisinde 'Cansu' karakteriyle adını duyurdu.

Sedef Şahin; 2015 yılında 'Acil Aşk Aranıyor', 2016 yılında 'Diriliş Ertuğrul', 2018 yılında 'Vatanım Sensin' dizilerinde boy gösterdi. Ayrıca 2019 yılında 'Efsunlu: Kabirden Gelen' ve 2020 yılında 'Efsunlu Ayin' sinema filmlerinde rol aldı.

ÖZEL YAŞAMI

1992 doğumlu olan Sedef Şahin, 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır ve bekardır.

Sedef Şahin 1.64 metre boyunda ve 52 kilo ve boğa burcudur.

Beşiktaş ve Chelsea taraftarıdır.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @sedef_s, Twitter'da @sedef_sahin kullanıcı adıyla yer almaktadır.

SEDEF ŞAHİN DİZİLERİ

2003 - Patron Kim (Konuk Oyuncu)

2004 - Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu)

2005-2006 - Belalı Baldız (Yeşim)

2007-2008 - Sevgili Dünürüm (Mine)

2008 - Peri Masalı (Serra)

2008 - Mert ile Gert (Tuğçe)

2009 - Sıkı Dostlar (Funda)

2011-2012 - Adını Feriha Koydum (Cansu)

2012 - Emir'in Yolu (Cansu)

2015 - Acil Aşk Aranıyor (İpek)

2016 - Diriliş Ertuğrul (Maria)

2018 - Vatanım Sensin (Marina)

2022 - Demir Kadın: Neslican

SEDEF ŞAHİN FİLMLERİ

2019 - Efsunlu: Kabirden Gelen (Kübra)

2020 - Efsunlu Ayin (Ebru)