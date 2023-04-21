Kanal D'den kötü haberler... Camdaki Kız dizisinin geriye kalan bölüm sayısı

Yayınlanma: 21.04.2023 - 00:15

Güncelleme: 21.04.2023 - 00:15

3 sezondur ekranda yer alan Camdaki Kız dizisinde yolun sonuna gelindi. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız dizisi bir süre sonra final yapacak.

Dizinin finali daha önce oyuncular tarafından doğrulanmıştı. Burcu Biricik yaptığı açıklamada sona yaklaşıldığını belirtmişti.

KESİN FİNALE KAÇ BÖLÜM KALDI?

Objektifport'un edindiği bilgiye göre; Camdaki Kız dizisi 7 veya 8 bölüm sonra final yaparak ekranlara veda edecek.

HAYRİ İLE NALAN'IN YOLLARI BİRLEŞİYOR

Camdaki Kız dizisinde Hayri ve Nalan'ın yolları ayrılmamak üzere birleşiyor. Sedat büyük bir şok yaşarken Hayri ile Sedat ise birbirine düşmanlaşıyor.

FİNALDE YAŞANACAKLAR

Camdaki Kız dizisinin finalinde yaşanacaklar da belli oldu. Hayri'nin Nalan ve Türkan haricinde başka bir kadına daha aşık olacağı ve bu kadın tarafından öldürüleceği öğrenildi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, Kitaptaki hikayeye uygun ilerliyor.

Camdaki Kız, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizinin başrolünde Burcu Biricik yer almaktadır.

DİZİNİN ÇEKİLDİĞİ MEKANLAR

Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmektedir. Nalan ve ailesinin ikamet ettiği Esra Umur yalısı, Beykoz'un Kanlıca semtinde bulunmaktadır. Koroğlu ailesinin oturduğu konaktaki çekimler ise Beyoğlu'nun Cihangir mahallesinde yer alan 1850 yılında yapılmış 24 odalı Sadık Paşa Konağında gerçekleştirilmektedir.