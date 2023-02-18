Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı'dan kötü haber... Seyirci merakla bekliyordu

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 19:15

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 19:17

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık deprem Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açmış ve binlerce vatandaşımız canından olmuştu.

10 ilde binlerce enkaz kaldırılmayı bekliyor. Enkaz altından çıkarılacaklarla birlikte ölü sayısının daha da artması bekleniyor.

Gelen bilgilere göre; Depreme ilişkin son bilgileri AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı açıklamayla paylaştı. Sezer can kaybı sayısının 40 bin 642'ye yükseldiğini bildirdi.

TV KANALLARINDA NORMAL AKIŞ BAŞLADI

TV kanallarında normal akış başlamıştı. Düzenlenen yardım kampanyasının ardından bir çok TV kanalı deprem yayınını sonlandırdı. O TV kanalları arasında Kanal D'de var.

Ancak Kanal D henüz dizilerin yeni bölümlerini yayınlamaya başlamadı.

YARGI DİZİSİ VAR MI?

Herkes 19 Şubat 2023 günü Yargı dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyordu. Medya kaynaklarından Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre Yargı dizisi bu haftada ekrana gelmeyecek.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisinin 26 Şubat 2023 tarihinde ekrana gelmesi bekleniyor. Henüz Kanal D net bir duyuru yapmış değil. Ancak 26 şubat 2023 pazar günü Yargı yeni bölümüyle ekranda olacak. Yaklaşık 2 haftadır Yargı dizisinin çekimleri deprem nedeniyle yapılamamıştı.