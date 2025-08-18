Kanlı İş (Blood Work) filminin konusu ne? Kanlı İş filminin oyuncuları kim?

Kanlı İş filminin yönetmen koltuğunda Clint Eastwood oturuyor. Filmin senaristliğini Brian Helgeland üstleniyor. Peki, Kanlı İş filminin konusu ne? Kanlı İş filminin oyuncuları kim?

KANLI İŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Kalp hastası olan FBI ajanı Terry McCaleb'e cinayete kurban giden birinin kalbi takılır. Kurbanın kızkardeşinin katili bulmak için ondan yardım istemesiyle macera başlar. Eastwood inanılmaz, sürprizlerle dolu ve çok heyecanlı' (Jim Svejda, KNX/CBS Radio). Michael Connelly'in romanından esinlenilen ve Brian Helgeland'ın (L.A. Confidential) senaryolaştırdığı bu sihirli, alkışlanacak gizemli filmi Clint Eastwood yapımcı ve yönetmenliğini üstlendiği gibi başrolünde de oynuyor. Filmde ayrıca bir çok iyi oyuncu inanılmaz performanslar sergiliyor.

KANLI İŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Clint Eastwood

Rick Hoffman

Anjelica Huston

Jeff Daniels

Tina Lifford

Dylan Walsh

Wanda De Jesus

Paul Rodriguez

Gerry Becker

KANLI İŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kanlı İş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.