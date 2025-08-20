Kaosun Anatomisi dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Kaosun Anatomisi dizisinin konusu ne? Kaosun Anatomisi dizisinin oyuncuları kim?

KAOSUN ANATOMİSİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kaosun Anatomisi, yasadışı işlerle uğraşan bir adamla yolunun kesişmesiyle hayatı değişen bir doktorun hikayesini konu ediyor. Ozan, acil serviste çalışan idealist, genç bir doktordur. Türkiye’nin en güçlü yasadışı liderlerinden Kenan ile Ozan'ın yollarının beklenmedik bir şekilde kesişmesi her ikisinin hayatının değişmesine neden olur.

KAOSUN ANATOMİSİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Aytaç Şaşmaz

Erol Babaoğlu

Serra Arıtürk

Diren Polatoğulları

İlker Kızmaz

Derin Beşikçioğlu

Meriç Rakalar

Onur Yalçınkaya

Beyti Engin

Serkan Taştemur

Deniz Barut

KAOSUN ANATOMİSİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kaosun Anatomisi dizisinin eylül ayında izleyicisi ile buluşması bekleniyor.