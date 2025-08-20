Kaosun Anatomisi dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Kaosun Anatomisi dizisinin konusu ne? Kaosun Anatomisi dizisinin oyuncuları kim?
KAOSUN ANATOMİSİ DİZİSİNİN KONUSU NE?
Kaosun Anatomisi, yasadışı işlerle uğraşan bir adamla yolunun kesişmesiyle hayatı değişen bir doktorun hikayesini konu ediyor. Ozan, acil serviste çalışan idealist, genç bir doktordur. Türkiye’nin en güçlü yasadışı liderlerinden Kenan ile Ozan'ın yollarının beklenmedik bir şekilde kesişmesi her ikisinin hayatının değişmesine neden olur.
KAOSUN ANATOMİSİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Aytaç Şaşmaz
Erol Babaoğlu
Serra Arıtürk
Diren Polatoğulları
İlker Kızmaz
Derin Beşikçioğlu
Meriç Rakalar
Onur Yalçınkaya
Beyti Engin
Serkan Taştemur
Deniz Barut
KAOSUN ANATOMİSİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Kaosun Anatomisi dizisinin eylül ayında izleyicisi ile buluşması bekleniyor.