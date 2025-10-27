Kara Düzen filminin yönetmen koltuğunda Scott Cooper oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Mallouk ve Jez Butterworth üstleniyor. Peki, Kara Düzen filminin konusu ne? Kara Düzen filminin oyuncuları kim?

KARA DÜZEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Güney Boston'ın en azılı suçlusu Whitey Bulger'ın hikayesine uzanan eser, Dick Lerh-Gerard O'Neill imzalı romanın uyarlaması… Benedict Cumberbatch, Johnny Depp, Joel Edgerton, Kevin Bacon ve Juno Temple'ın rol aldığı filmin yönetmeni 'Çılgın Kalp' ve 'Kardeşim İçin' ile tanıdığımız Scott Cooper.

KARA DÜZEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Depp

Joel Edgerton

Benedict Cumberbatch

Kevin Bacon

Jesse Plemons

Peter Sarsgaard

Dakota Johnson

Corey Stoll

Rory Cochrane

Julianne Nicholson

Bill Camp

Lonnie Farmer

Adam Scott

KARA DÜZEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kara Düzen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.