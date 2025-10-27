Kara Düzen filminin yönetmen koltuğunda Scott Cooper oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Mallouk ve Jez Butterworth üstleniyor. Peki, Kara Düzen filminin konusu ne? Kara Düzen filminin oyuncuları kim?
KARA DÜZEN FİLMİNİN KONUSU NE?
Güney Boston'ın en azılı suçlusu Whitey Bulger'ın hikayesine uzanan eser, Dick Lerh-Gerard O'Neill imzalı romanın uyarlaması… Benedict Cumberbatch, Johnny Depp, Joel Edgerton, Kevin Bacon ve Juno Temple'ın rol aldığı filmin yönetmeni 'Çılgın Kalp' ve 'Kardeşim İçin' ile tanıdığımız Scott Cooper.
KARA DÜZEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Johnny Depp
Joel Edgerton
Benedict Cumberbatch
Kevin Bacon
Jesse Plemons
Peter Sarsgaard
Dakota Johnson
Corey Stoll
Rory Cochrane
Julianne Nicholson
Bill Camp
Lonnie Farmer
Adam Scott
KARA DÜZEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kara Düzen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.