Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filminin yönetmen koltuğunda Gore Verbinski oturuyor. Filmin senaristliğini Ted Elliott ve Terry Rossio üstleniyor. Peki, Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filminin konusu ne? Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filminin oyuncuları kim?

KARAYIP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİNİN KONUSU NE?

Elizabeth, Will ve Kaptan Barbossa’nın, ölüm mekanından Jack Sparrow’u kurtarmalarının ardından düşmanları ile yüz yüze gelirler. Davy Jones ve Lord Cutler Beckett. Beckett bu kez Jones’un kalbinin kontrolünü elinde tutarak onunla gizli bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre denizlerde kuralları koyacak ve son Karayip Korsanlar’ından tamamen kurtulacaktır. Jack, Barbossa, Will, Elizabeth ve Tia Dalma ile mürettebatı, dünyanın dört bir yanından, Sao Feng de dahil olmak üzere Korsan Lordları çağırarak birlik oluşturmak zorundadırlar. Çıkacakları yolculukta her türlü tehlike ve ihanet onları beklemektedir.

KARAYIP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Depp - Kaptan Jack Sparrow

Geoffrey Rush - Kaptan Hector Barbossa

Orlando Bloom - Will Turner

Keira Knightley - Elizabeth Swann

Jack Davenport - Norrington

Bill Nighy - Davy Jones

Jonathan Pryce - Vali Weatherby Swann

Lee Arenberg - Pintel

Mackenzie Crook - Ragetti

Kevin McNally - Gibbs

Stellan Skarsgård - Bootstrap Bill

Tom Hollander - Cutler Beckett

Naomie Harris - Tia Dalma

Martin Klebba - Marty

Yun-Fat Chow - Kaptan Sao Feng

Keith Richards - Kaptan Teague

Reggie Lee - Tai Huang

Christopher S. Capp - Cotton'ın Papağanı

David Schofield - Mercer

KARAYIP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.