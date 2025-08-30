Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filminin yönetmen koltuğunda Gore Verbinski oturuyor. Filmin senaristliğini Ted Elliott ve Terry Rossio üstleniyor. Peki, Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filminin konusu ne? Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filminin oyuncuları kim?
KARAYIP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİNİN KONUSU NE?
Elizabeth, Will ve Kaptan Barbossa’nın, ölüm mekanından Jack Sparrow’u kurtarmalarının ardından düşmanları ile yüz yüze gelirler. Davy Jones ve Lord Cutler Beckett. Beckett bu kez Jones’un kalbinin kontrolünü elinde tutarak onunla gizli bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre denizlerde kuralları koyacak ve son Karayip Korsanlar’ından tamamen kurtulacaktır. Jack, Barbossa, Will, Elizabeth ve Tia Dalma ile mürettebatı, dünyanın dört bir yanından, Sao Feng de dahil olmak üzere Korsan Lordları çağırarak birlik oluşturmak zorundadırlar. Çıkacakları yolculukta her türlü tehlike ve ihanet onları beklemektedir.
KARAYIP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Johnny Depp - Kaptan Jack Sparrow
Geoffrey Rush - Kaptan Hector Barbossa
Orlando Bloom - Will Turner
Keira Knightley - Elizabeth Swann
Jack Davenport - Norrington
Bill Nighy - Davy Jones
Jonathan Pryce - Vali Weatherby Swann
Lee Arenberg - Pintel
Mackenzie Crook - Ragetti
Kevin McNally - Gibbs
Stellan Skarsgård - Bootstrap Bill
Tom Hollander - Cutler Beckett
Naomie Harris - Tia Dalma
Martin Klebba - Marty
Yun-Fat Chow - Kaptan Sao Feng
Keith Richards - Kaptan Teague
Reggie Lee - Tai Huang
Christopher S. Capp - Cotton'ın Papağanı
David Schofield - Mercer
KARAYIP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.