Kardaki Palmiyeler filminin yönetmen koltuğunda Fernando González Molina oturuyor. Filmin senaristliğini ise Sergio G. Sánchez üstleniyor. Peki, Kardaki Palmiyeler filminin konusu ne? Kardaki Palmiyeler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KARDAKİ PALMİYELER FİLMİNİN KONUSU NE?

Palmeras en la nieve, uzun zamandır kayıp olan bir mektubu bulması ile İspanya'nın karlı dağlarından Afrika'ya yolculuk yapan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Killian, Huesca'nın babasının ölümü üzerine büyük bir yıkıma uğrar. Bu sırada uzun zamandır kayıp olan bir mektubu bulması, Killian'ın hayatının değişmesine neden olur. Killian, mektupta yazılanları okuduktan sonra cevabını öğrenmesi gereken birçok soru ile karşı karşıya kalır. Ailesi hakkında gerçekleri öğrenmek isteyen Killian, bunun için Afrika'ya macera dolu bir yolculuğa koyulur.

KARDAKİ PALMİYELER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mario Casas

Adriana Ugarte

Macarena García

KARDAKİ PALMİYELER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kardaki Palmiyeler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.