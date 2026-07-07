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TV yayın akışı 7 Temmuz Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 7 Temmuz Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

7.07.2026 09:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 7 Temmuz Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

7 Temmuz 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 7 Temmuz Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 7 Temmuz Salı yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.30 A.B.İ

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07.00 Yabancı Damat

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Uzak Şehir

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

21.45 Baba Parası

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08.30 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.00 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Eski Köye Yeni Adet

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Yeni Gelin

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Veliaht

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateşböceği

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.00 Hangimiz Sevmedik

09.55 Kasaba Doktoru

13.30 Seksenler

14.40 Yürek Çıkmazı

18.00 Ana Haber

19.00 Arjantin - Mısır

21.00 Hür

22.15 Kupa Saati

23.00 İsviçre - Kolombiya

TV8 YAYIN AKIŞI 

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 MasterChef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

14.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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