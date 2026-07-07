TV yayın akışı 7 Temmuz Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 7 Temmuz Salı yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.30 A.B.İ
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
21.45 Baba Parası
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.00 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Eski Köye Yeni Adet
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Veliaht
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Ateşböceği
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.00 Hangimiz Sevmedik
09.55 Kasaba Doktoru
13.30 Seksenler
14.40 Yürek Çıkmazı
18.00 Ana Haber
19.00 Arjantin - Mısır
21.00 Hür
22.15 Kupa Saati
23.00 İsviçre - Kolombiya
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 MasterChef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye