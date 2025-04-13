Yayınlanma: 13.04.2025 - 19:41

Güncelleme: 13.04.2025 - 19:41

Kardelenler dizisinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor. Kardelenler’nin başrollerini Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu paylaşıyor. Kardelenler dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Kardelenler dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kardelenler yeni bölüm neden yok? İşte ayrıntılar...

KARDELENLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Kardelenler dizisinin yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. Dizinin 8. bölümü yayımlanacak.

KARDELENLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kardelenler dizisinin 9. bölümü 20 Nisan Pazar saat 20.00'de atv'de yayımlanacak.

KARDELENLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur. Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir. Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır. Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur. Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır.

KARDELENLER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır. O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır. Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

KARDELENLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Barış Falay

Serhat Mustafa Kılıç

Ahu Yağtu

Ayda Aksel

Uğur Uzunel

Ahmet Haktan Zavlak

Edip Tepeli

Ece Yaşar

Nur Yazar

Zeynep Atılgan

Can Aslantuğ