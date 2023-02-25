Kardeşlerim bu akşam var mı? 25 Şubat Kardeşlerim var mı? Kardeşlerim yeni bölümü ne zaman?
ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kardeşlerim dizisine Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi sonrasında bir süreliğine yayın arası verilmişti. Başrollerinde Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun gibi isimlerin rol aldığı Kardeşlerim dizisinin bugün olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Kardeşlerim bu akşam var mı? 25 Şubat Kardeşlerim var mı? Kardeşlerim yeni bölümü ne zaman?
Her hafta cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşan Kardeşlerim dizisi geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkilerinin yurt genelinde etkisi sebebiyle yayınlanmamıştı. İzleyiciler "Kardeşlerim bu akşam yok mu?" araştırmalarına başladı. İşte Kardeşlerim dizisine dair merak edilenler...
KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Akif, Ömer'i söylediklerine inandırmayı başarırken, Asiye'nin evden kovduğu Ömer çok üzgün ve çaresiz bir haldedir.Hayalleri yıkılan Şengül, kendisine sinsi hamleler yapmaya devam eden Gönül'le yeniden karşı karşıya gelirken; Tolga ve Oğulcan da, Zehra'nın zorla evlendirilmesine engel olacak bir çözüm bulmaya çalışmaktadır.
KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Kardeşlerim dizisi yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.
KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?
Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır. Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür. Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir.
Akif'in birtakım şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken, Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Akif, beklenmedik bir hamleyle Şevval'i köşeye sıkıştırırken, bu durum hiç umulmadık bir sonuç doğurur.
KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLER?
Bilal Yiğit Koçak
Su Burcu Yazgı Coşkun
Onur Seyit Yaran
Celil Nalçakan
Halit Özgür Sarı
Cüneyt Mete
Fadik Sevin Atasoy
Ahu Yağtu
Simge Selçuk
Aylin Akpınar
Gözde Türker
Cihan Şimşek
Damlasu İkizoğlu
Melis Minkari
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