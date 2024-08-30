Melisa Sözen yeni dijital dizi 'Fer' ile ekranlara dönüyor
Melisa Sözen, 'Fer' adlı bir dijital dizi projesiyle el sıkıştı.
Son olarak "Chaplin Dörtlüsü" filminde Cengiz Bozkurt, Taner Ölmez, Sumru Yavrucuk ve Mustafa Avkıran’la başrolü paylaşan Melisa Sözen, 8 bölümlük bir dijital dizi projesiyle anlaştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, BKM’nin imza atacağı 'Fer' adlı dizinin GAİN platformunda yayınlanması planlanıyor.
Dizinin senaryosunu Devin Özgür Çınar kaleme alıyor. 'Fer’in yönetmen koltuğunda ise Türkan Derya oturacak.
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