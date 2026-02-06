Kartal Eddie filminin yönetmen koltuğunda Dexter Fletcher oturuyor. Filmin senaristliğini Sean Macaulay ve Simon Kelton üstleniyor. Peki, Kartal Eddie filminin konusu ne? Kartal Eddie filminin oyuncuları kim?

KARTAL EDDIE FİLMİNİN KONUSU NE?

Atletik özelliklere sahip olmamasına rağmen Eddie, hayatını tek bir amaca, Olimpik bir sporcu olmaya adar. Eddie kayakla atlamaya başlamadan önce bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları'nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir. İnatçı ve karizmatik koçunun yardımı ile 1988 Calgary Kış Olimpiyatlarında bir imkansızı başararak dünya çapında spor tutkunlarının kalbini kazanmayı başarır.

KARTAL EDDIE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hugh Jackman

Taron Egerton

Jo Hartley

Tim McInnerny

Christopher Walken

Edvin Endre

Mark Benton

KARTAL EDDIE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kartal Eddie filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.