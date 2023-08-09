Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:23

Güncelleme: 09.08.2023 - 10:23

Arı Maya filminin yönetmen koltuğunda Alexs Stadermann ile Simon Pickard oturuyor. Senaristliğini Fin Edquist, Marcus Sauermann üstleniyor. Peki, Arı Maya filminin konusu ne? Arı Maya filminin oyuncuları kim?

ARI MAYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Unutulmaz kahraman Arı Maya, yıllar sonra yeniden aramıza dönüyor. Alman-Avustralya ortak yapımı animasyonda, iyi yürekli kahramanımız Maya'nın maceralarına tanık oluyoruz. Dünyaya yeni gelmiş bir yavru arı olan Maya, kovandaki diğer arılardan farklıdır. Yasak olduğu halde yaban arılarına düşmanlık beslememekte, onlardan korkmamaktadır. Günün birinde kovanın değerli arı sütü çalındığında herkes Maya'nın suça ortak olduğundan kuşkulanır. Kimse Maya'nın masum olduğuna inanmaz. Gerçeği ortaya çıkarıp masumiyetini kanıtlamak isteyen Maya, yanına en iyi arkadaşı Willy'yi de alarak yaban arılarının kovanına gider.

ARI MAYA FİLMİNİ SESLENDİRENLER KİM?

Kodi Smit-McPhee

Richard Roxburgh

Noah Taylor

Jacki Weaver

Andy McPhee

ARI MAYA FİLMNİN IMDb PUANI KAÇ?

Arı Maya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.