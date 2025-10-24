Katwe Kraliçesi filminin yönetmen koltuğunda Mira Nair oturuyor. Filmin senaristliğini William Wheeler üstleniyor. Peki, Katwe Kraliçesi filminin konusu ne? Katwe Kraliçesi filminin oyuncuları kim?

KATWE KRALİÇESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film Queen of Katwe, Ugandalı bir kızın satranç ile tanıştıktan sonra hayatının değişimine odaklanıyor. Uganda-Kampala'daki Katwe'nin gecekondusunda yaşayan 10 yaşındaki Phiona ve ailesi için yaşam sürekli bir mücadeledir. Phiona'nın dünyası Robert Katende ile misyonerlik programında tanıştığı gün değişir. Katende futbola antrenörlük yapmakta ve çocuklara satranç oynamayı öğretmektedir. Meraklı Phiona oyunu öğrenir ve oynamaya başlar...

KATWE KRALİÇESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Madina Nalwanga

David Oyelowo

Lupita Nyong'o

Taryn Kyaze

Ronald Ssemaganda

Esther Tebandeke

Peter Odeke

Maurice Kirya

Ntare Guma Mbaho Mwine

Russel Savadier

Charity Rose Pimer

KATWE KRALİÇESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Katwe Kraliçesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.