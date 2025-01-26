Yayınlanma: 26.01.2025 - 17:23

Güncelleme: 26.01.2025 - 17:23

Pi'nin Yaşamı filminin yönetmen koltuğunda Ang Lee oturuyor. Filmin senaristliğini David Magee üstleniyor. Peki, Pi'nin Yaşamı filminin konusu ne? Pi'nin Yaşamı filminin oyuncuları kim?

PI'NİN YAŞAMI FİLMİNİN KONUSU NE?

Hindistan’dan Kanada’ya giden bir yük gemisi, içindeki hemen hemen tüm canlılarla birlikte trajik şekilde batar. Bir can kurtaran filikası, uçsuz bucaksız vahşi Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktan oluşmaktadır. Pi'nin hayvanat bahçesi işleten ve hayvanlarıyla göç yoluna koyulan ailesi, batan gemide yaşamını kaybetmiştir.

Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Ama şimdi Bengal Kaplanı ile teknede baş başa kalmıştır. Dev kaplana yem olmamak için hayvanla anlaşmanın ve yakınlaşmanın yollarını bulur. Sıra dışı yolculuk sona ermeden büyülü bir adaya varacaktır...

PI'NİN YAŞAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Suraj Sharma - Pi Patel

Irrfan Khan - Older Pi

Adil Hussain - Santosh Patel

Tabu - Gita Patel

Rafe Spall - The Writer

Gérard Depardieu - The French cook

Ayush Tandon - Pi Patel

James Saito'un - Older Insurance Investigator

Andrea Di Stefano - Priest

Amarendran Ramanan - Indian History Teacher

Wang Bo-Chieh - Buddhist Sailor

PI'NİN YAŞAMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Pi'nin Yaşamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.