Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin konusu ne? Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin oyuncuları kim?
Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin konusu ne? Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin yönetmen koltuğunda Muhammed Tümer Sirkecioğlu oturuyor. Filmin senaristliğini Hayri Emrah Ertaş üstleniyor. Peki, Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin konusu ne? Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin oyuncuları kim?
RÜYALAR DİYARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, babaannesinin yaşadığı hastalıkla baş edebilmek için masallarla dolu bir yolculuğa çıkan küçük bir kızın hikâyesini anlatıyor.
RÜYALAR DİYARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mert Turak
Ada Erma
Engin Altan Düzyatan
Fahriye Evcen Özçivit
Pelin Karahan
Can Kızıltuğ
İnci Türkay
Jess Molho
Keremcem
Cenan Adıgüzel
Somer Sivrioğlu
Haldun Dormen
Meral Çetinkaya
Altan Erkekli
Etiketler: #konusu nedir? #Engin Altan Düzyatan
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