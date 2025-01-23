Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin konusu ne? Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin oyuncuları kim?

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin konusu ne? Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin konusu ne? Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 23:37

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin yönetmen koltuğunda Muhammed Tümer Sirkecioğlu oturuyor. Filmin senaristliğini Hayri Emrah Ertaş üstleniyor. Peki, Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin konusu ne? Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin oyuncuları kim? 

RÜYALAR DİYARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, babaannesinin yaşadığı hastalıkla baş edebilmek için masallarla dolu bir yolculuğa çıkan küçük bir kızın hikâyesini anlatıyor.

RÜYALAR DİYARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mert Turak

Ada Erma

Engin Altan Düzyatan

Fahriye Evcen Özçivit

Pelin Karahan

Can Kızıltuğ

İnci Türkay

Jess Molho

Keremcem

Cenan Adıgüzel

Somer Sivrioğlu

Haldun Dormen

Meral Çetinkaya

Altan Erkekli


Etiketler: #konusu nedir? #Engin Altan Düzyatan

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