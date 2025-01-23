Babygirl filminin konusu ne? Babygirl filminin oyuncuları kim?

Babygirl filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Babygirl filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Babygirl filminin konusu ne? Babygirl filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Babygirl filminin konusu ne? Babygirl filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 23:06

Babygirl filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Halina Reijn üstleniyor. Peki, Babygirl filminin konusu ne? Babygirl filminin oyuncuları kim? 

BABYGIRL FİLMİNİN KONUSU NE?

Romy, güçlü ve sorumluluk sahibi bir CEO’dur ve harika bir aile hayatı vardır. Stajyer olarak şirkete gelen Samuel ile yaşadığı yasak ilişki hem hayatını hem de kariyerini tehlikeye atacaktır.  

BABYGIRL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicole Kidman

Harris Dickinson

Antonio Banderas

Sophie Wilde

Esther McGregorBABYGIRL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Babygirl filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.


Etiketler: #konusu nedir? #nicole kidman

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