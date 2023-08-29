Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:33

Güncelleme: 29.08.2023 - 11:33

'MasterChef Kerem Giritlioğlu kimdir?' sorusu internette aratılıyor. Seyirciler MasterChef kadrosuna dahil olan Kerem Giritlioğlu'nun kim odluğu merak ediyor. Peki, Kerem Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef Kerem Giritlioğlu ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...

KEREM GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

Kerem Giritlioğlu, 1992 yılında doğdu. Giritlioğlu, yurtdışında aşçılık eğitimi gördü. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almış ve Türkiye’de birçok restoran ve otelde görev almıştır. Mutfak çalışmalarına devam ediyor.

MASTRCHEF KEREM GİRİTLİOĞLU HANGİ YILDA KAÇINCI OLMUŞTU?

2018 sezonunda adından sıkça söz ettiren Kerem, final etabında Uğur Kardaş ile karşı karşıya gelmişti. Masterchef 2018 sezonunu ise 2. olarak tamamlamıştı.