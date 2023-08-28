Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:37

Güncelleme: 28.08.2023 - 10:37

MasterChef'te dün akşam eleme gecesiyle gündeme geldi. Nefeslerin tutulduğu yarışmada elenen isim belli oldu. Eleme adaylarından biri olan Eray'ın hayatı merak edildi. Peki, MasterChef Eray kimdir? Eray Aksungur kaç yaşında nereli? MasterChef Eray nerede çalışıyor? İşte ayrıntılar...

ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

Eray Aksungur, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirdi. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yaptı. Son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katıldı.

ERAY AKSUNGUR ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye'de 27 Ağustos 2023 akşamına veda eden yarışmacı Eray oldu.