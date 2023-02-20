Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filminin konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:38

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 11:10

Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filminin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu, senaristliğini Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun üstlendi. Filmin, kategorisi Dram ve Aksiyon olarak geçmektedir.

KESİŞME:İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİNİN KONUSU NE?

Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filminin konusu; 11 Ağustos 2017 günü Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lılar ile Türk güvenlik güçlerinin girdiği çatışmada PKK üyelerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken öldürülen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesini konu almaktadır.

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İsmail Hacıoğlu

Rahman Başel

Alayça Öztürk

Emir Çiçek

Mutlunur Lafçı

KESİŞME; İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul, Trabzon, Niğde ve Hatay başta olmak üzere 9 ayrı ilde çekilen filmin çekimleri 12 hafta sürmüştür.

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.