Keskin Köse filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jason Buxton üstleniyor. Peki, Keskin Köse filminin konusu ne? Keskin Köse filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KESKİN KÖSE FİLMİNİN KONUSU NE?

Şehirden büyük bir banliyö evine taşındıkları gece Josh ve Rachel, ön bahçelerindeki ağaca çarpan bir araba tarafından sarsılır. Kazada sürücü ölür ve yolcuları da yaralanır. Josh, yolun tasarımından dolayı kazaların düzenli olarak meydana geldiğini keşfettiğinde, bir sonraki kurbanları kurtarmaya hazır olmaya takıntılı hale gelir.

KESKİN KÖSE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brio Films

Cobie Smulders

William Kosovic

KESKİN KÖSE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Keskin Köse filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.