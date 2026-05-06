6.05.2026 20:04:00
Haber Merkezi
Keskin Köse filminin konusu ne? Keskin Köse filminin oyuncuları kim?

Keskin Köse (Sharp Corner) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Keskin Köse filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Keskin Köse filminin konusu ne? Keskin Köse filminin oyuncuları kim?

Keskin Köse filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jason Buxton üstleniyor. Peki, Keskin Köse filminin konusu ne? Keskin Köse filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KESKİN KÖSE FİLMİNİN KONUSU NE?

Şehirden büyük bir banliyö evine taşındıkları gece Josh ve Rachel, ön bahçelerindeki ağaca çarpan bir araba tarafından sarsılır. Kazada sürücü ölür ve yolcuları da yaralanır. Josh, yolun tasarımından dolayı kazaların düzenli olarak meydana geldiğini keşfettiğinde, bir sonraki kurbanları kurtarmaya hazır olmaya takıntılı hale gelir.

KESKİN KÖSE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cobie Smulders

William Kosovic

KESKİN KÖSE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Keskin Köse filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.

