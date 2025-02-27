Keskin Nişancı : Ölümcül Hedef filminin konusu ne? Keskin Nişancı : Ölümcül Hedef filminin oyuncuları kim?
Keskin Nişancı: Ölümcül Hedef (Sniper: Reloaded) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Keskin Nişancı: Ölümcül Hedef filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Keskin Nişancı: Ölümcül Hedef filminin konusu ne? Keskin Nişancı: Ölümcül Hedef filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Keskin Nişancı: Ölümcül Hedef filminin yönetmen koltuğunda Claudio Fäh oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Frost Beckner, John Fasano ve Crash Leyland üstleniyor. Peki, Keskin Nişancı: Ölümcül Hedef filminin konusu ne? Keskin Nişancı: Ölümcül Hedef filminin oyuncuları kim?
ÖLÜMCÜL HEDEF FİLMİNİN KONUSU NE?
Afrika ülkelerinden Kongo'da isyancılara karşı Kongo askerlerini; BM çatısı altında eğiten bir grup deniz piyadesine Jean Van Brunt adında Belçikalı çiftlik sahibini; sınırın olaylı tarafından çıkarıp getirmeleri istenir. Bu denizcilerden biri Thomas Beckett'in oğlu Çavuş Beckettir. Görev sırasında keskin nişancı saldırısına uğrayan ekipten yalnızca Çavuş Becket kurtulur. Becket keskin nişancıyı bulup arkadaşlarının intikamını almak için harekete geçer.
ÖLÜMCÜL HEDEF FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Billy Zane
Richard Sammel
Annabel Wright
Chad Michael Collins
Conrad Kemp
Ian Van Der Heyden
Kayla Privett
ÖLÜMCÜL HEDEF FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Keskin Nişancı: Ölümcül Hedef filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.
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