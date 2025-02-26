Yayınlanma: 26.02.2025 - 23:30

Güncelleme: 26.02.2025 - 23:30

Holland filminin yönetmen koltuğunda Mimi Cave oturuyor. Filmin senaristliğini Andrew Sodorski üstleniyor. Peki, Holland filminin konusu ne? Holland filminin oyuncuları kim?

HOLLAND FİLMİNİN KONUSU NE?

Nancy Vandergroot, topluluğun saygın bir üyesi olan kocası ve oğulları ile birlikte Holland, Michigan'ın pitoresk ortamında bir öğretmen ve ev hanımı olarak görünüşte cennet gibi bir hayat sürüyor. Ancak yardımsever bir meslektaşıyla birlikte bir şüpheyi araştırdığında dünyası çözülmeye başlar. Gizli bir sır onun her şeyi sorgulamasına neden olur ve hayatını geri dönülmez biçimde değiştiren bir gerçeği ortaya çıkarır.

HOLLAND FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicole Kidman - Nancy Vandergroot

Gael García Bernal - Dave Delgado

Matthew Macfadyen - Fred Vandergroot

Jude Hill - Harry Vandergroot

Rachel Sennott - Candy Deboer

Lennon Parham - Lennon

Isaac Krasner - Shawn Graumann

Jeff Pope - Squiggs Graumann

HOLLAND FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Prime Video orijinal yapımı olan "Holland", 27 Mart'ta yayımlanacak.