Holland filminin konusu ne? Holland filminin oyuncuları kim?
Holland filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Holland filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Holland filminin konusu ne? Holland filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Holland filminin yönetmen koltuğunda Mimi Cave oturuyor. Filmin senaristliğini Andrew Sodorski üstleniyor. Peki, Holland filminin konusu ne? Holland filminin oyuncuları kim?
HOLLAND FİLMİNİN KONUSU NE?
Nancy Vandergroot, topluluğun saygın bir üyesi olan kocası ve oğulları ile birlikte Holland, Michigan'ın pitoresk ortamında bir öğretmen ve ev hanımı olarak görünüşte cennet gibi bir hayat sürüyor. Ancak yardımsever bir meslektaşıyla birlikte bir şüpheyi araştırdığında dünyası çözülmeye başlar. Gizli bir sır onun her şeyi sorgulamasına neden olur ve hayatını geri dönülmez biçimde değiştiren bir gerçeği ortaya çıkarır.
HOLLAND FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicole Kidman - Nancy Vandergroot
Gael García Bernal - Dave Delgado
Matthew Macfadyen - Fred Vandergroot
Jude Hill - Harry Vandergroot
Rachel Sennott - Candy Deboer
Lennon Parham - Lennon
Isaac Krasner - Shawn Graumann
Jeff Pope - Squiggs Graumann
HOLLAND FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Prime Video orijinal yapımı olan "Holland", 27 Mart'ta yayımlanacak.
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