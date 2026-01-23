Kickboxer filminin yönetmen koltuğunda Mark DiSalle, David Worth oturuyor. Filmin senaristliğini Mark DiSalle, Jean-Claude Van Damme üstleniyor. Peki, Kickboxer filminin konusu ne? Kickboxer filminin oyuncuları kim?
KICKBOXER FİLMİNİN KONUSU NE?
Kurt Sloane, kardeşinin intikamını almak için kadim kickboks sanatı Muay Thai'yi öğrenmek zorundadır.
KICKBOXER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jean-Claude Van Damme
Michel Qissi
Mark DiSalle
Irene Choi
Yung Chi Chung
Wang Tak Keung
Bruce Law
Zennie Reynolds
Ong Soo Han
KICKBOXER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kickboxer filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.