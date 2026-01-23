Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kickboxer filminin konusu ne? Kickboxer filminin oyuncuları kim?

23.01.2026 20:06:00
Haber Merkezi
Kickboxer filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kickboxer filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kickboxer filminin konusu ne? Kickboxer filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Kickboxer filminin yönetmen koltuğunda Mark DiSalle, David Worth oturuyor. Filmin senaristliğini Mark DiSalle, Jean-Claude Van Damme üstleniyor. Peki, Kickboxer filminin konusu ne? Kickboxer filminin oyuncuları kim? 

KICKBOXER FİLMİNİN KONUSU NE?

Kurt Sloane, kardeşinin intikamını almak için kadim kickboks sanatı Muay Thai'yi öğrenmek zorundadır.

KICKBOXER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean-Claude Van Damme

Michel Qissi

Mark DiSalle

Irene Choi

Yung Chi Chung

Wang Tak Keung

Bruce Law

Zennie Reynolds

Ong Soo Han

KICKBOXER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kickboxer filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.

