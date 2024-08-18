Kim Milyoner Olmak İster: Güneş sistemindeki en büyük ikinci uydu olan Titan, hangisinin uydusudur?
Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soru herkesi şaşırttı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster: Güneş sistemindeki en büyük ikinci uydu olan Titan, hangisinin uydusudur?
Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Kim Milyoner Olmak İster: Güneş sistemindeki en büyük ikinci uydu olan Titan, hangisinin uydusudur?
SORU:
Güneş sistemindeki en büyük ikinci uydu olan Titan, hangisinin uydusudur?
CEVAP:
Titan, Satürn'ün en büyük uydusu ve yoğun bir atmosferi olduğu bilinen tek doğal uydudur. Dünya dışında, yüzeyinde kararlı sıvı bulundurduğu kanıtlanan 2. gök cismi olan Titan'daki büyük su kütleleri gibi görünen okyanusların, metan gazının sıvı hali olduğu görülmüştür.
Satürn'ün uydusu olan Titan, Güneş Sistemi’ndeki ikinci en büyük uydudur.
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