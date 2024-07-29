Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Harry Potter Felsefe Taşını çeviren kimdir?

Yayınlanma: 29.07.2024 - 00:26

Güncelleme: 29.07.2024 - 00:26

''Harry Potter'ı sevdim ben. Dizinin ilk kitabını, Felsefe Taşını da severek çevirdim'' diyen kimdir?

A) Can Yücel

B) Ülkü Tamer

C) Cemal Süreya

D) Atilla İlhan

Rowling, Harry Potter'ın maceralarını 7 ciltlik bir dizi olarak planlamış. Bu dizinin ilk kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı, Ülkü Tamer'in özenli çevirisiyle, Türk okuruyla buluştu.