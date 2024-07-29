Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Harry Potter Felsefe Taşını çeviren kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Harry Potter sorusu gündem oldu. ''Harry Potter'ı sevdim ben, Felsefe Taşını da severek çevirdim'' diyen yazar merak ediliyor....
''Harry Potter'ı sevdim ben. Dizinin ilk kitabını, Felsefe Taşını da severek çevirdim'' diyen kimdir?
A) Can Yücel
B) Ülkü Tamer
C) Cemal Süreya
D) Atilla İlhan
Rowling, Harry Potter'ın maceralarını 7 ciltlik bir dizi olarak planlamış. Bu dizinin ilk kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı, Ülkü Tamer'in özenli çevirisiyle, Türk okuruyla buluştu.
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